Festival delle famiglie - Idroscalo Milano

L'11 giugno 2017 dalle 10 alle 18 vi aspettiamo all' Iidroscalo di Milano, ingresso Punta dell' Est, per il primo FESTIVAL DEDICATO ALLE FAMIGLIE di Milano e dintorni organizzato da Familydays.it. Una giornata con laboratori didattici, spettacoli di intrattenimento, prove di giocoleria, giochi di una volta, pet therapy con coniglietti e asinelli, letture animate, workshop in inglese, laboratori di cucina e pasticceria, battesimo della sella, trucca bimbi, bolle di sapone e tanto altro ancora. Inoltre, mercato agricolo Coldiretti Lombardia km 0 e area ristoro a cura di Giacche Verdi Idroscalo (Protezione Civile A Cavallo). Il divertimento è assicurato per grandi e piccini! Per scoprire il programma completo e per tutte le info visitate il sito dedicato www.festivaldellefamiglie.it