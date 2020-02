Mistica ® Festival dei Mondi Esoterici – 22/23 febbraio 2020 Sesto San Giovanni (MI)

Sabato 22 e domenica 23 febbraio allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni arriva Mistica, Il Festival dei Mondi Esoterici, il primo di una serie di eventi a tema esoterico che toccherà più città in Italia. Il Festival dei Mondi Esoterici apre per la prima volta a Milano, città che ci ha ospitato e luogo in cui siamo felici di poter condividere le nostre nuove ed antiche conoscenze.

Dal Neopaganesimo allo Spiritismo

Si tratta di un nuovo evento, che vuole riunire tutti coloro che hanno a che fare con l'esoterismo, inteso in senso lato. Neopaganesimo, Wicca, Antica Religione, Spiritismo, Massoneria, Occultismo, Divinazione, Paganesimo antico, Sciamanesimo, Druidismo, insomma tutto ciò che ha a che fare con un mondo antico e moderno legato alla spiritualità interiore e a pratiche occulte ed esoteriche, intese con il significato di 'poco conosciuto'.

Lo abbiamo organizzato insieme a tutti coloro che sentono profondamente queste conoscenze dentro di sé e che le creano manualmente o con la propria energia e le mettono a disposizione di chi vuole ascoltare. Ci saranno piccoli artigiani che lavorano il cuoio, il legno, l'osso, secondo le antiche tradizioni, maestri Reiki, runologi, rappresentanti Wicca, Astrologi, cartomanti, druidi.

L'intento è di creare qualcosa di nuovo, mai portato su Milano, dove tutti quelli che hanno già conoscenze possano approfondirle, mentre chi è curioso di sapere, possa facilmente arrivare a capire.



E' possibile reperire maggiori informazioni sulla Pagina Facebook dedicata.