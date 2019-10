Exister, a Milano arriva il festival dedicato alla bellezza

Un festival dedicato alla bellezza: è l'edizione 2019 di Exister, la manifestazione diretta da Annamaria Onetti e realizzata da DancehausPiù, che fino al 27 ottobre porterà diversi spettacoli al Teatro Fontana e agli spazi DanceHaus.

Il programma

In programma al Fontana Graces (il 25 ottobre), ultimo progetto coreografico di Silvia Gribaudi, Intro e Trop (26 ottobre), due creazioni del giovane coreografo Andrea Costanzo Martini. Da DanceHaus poi Elsewhere (27 ottobre) di Daniele Albanese e in prima nazionale Crying out loud - a doll’s house di Paola Lattanzi. Il 10 novembre invece è la volta di Francesca Pennini /Collettivo Cinetico con How to destroy your dance. Anche quest’anno, inoltre, il festival prevede una sezione dedicata alla giovane creatività il 17 novembre.

Nell’ultimo week-end di festival, il 14 dicembre, arriva da DanceHaus, direttamente dall’Inghilterra e per la prima volta in Italia, Duet di Hanna Gillgren e Heidi Rustgaard e, a seguire Plastic People di Francesca Lettieri. Il festival chiuderà le danze 'in gran bellezza' il 15 dicembre con un focus dedicato a tre Centri Nazionali di Produzione, Dancehauspiù, Scenario Pubblico e Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, in scena con le loro produzioni e i rispettivi artisti: I wander lonely as a cloud di Matteo Bittante, x2 – premiere di Roberto Zappalà, O di Philippe Kratz. Per il programma completo degli spettacoli exister.it.