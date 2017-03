Salvo in extremis il festival "Food Truck", nonostante la legge regionale che limita le sagre

E' giallo sulla manifestazione Street Food Truck Festival Urban Edition, calendarizzata inizialmente dal 31 marzo al 2 aprile in piazza Leonardo da Vinci. Il Comune di Milano ha di fatto "stoppato" la manifestazione. Tutto per colpa della legge regionale 10/2016 che ha fortemente interferito con l'attività di sagre e fiere, obbligandole a essere inserite in un "calendario regionale" apposito, da pubblicare entro il 31 dicembre, che - come è facile immaginare - è concepito per limitarne il numero, sulla base di una pretesa difesa del commercio non ambulante.

Ora, è evidente che una manifestazione dedicata allo street food ha senso di esistere se si consuma sul posto ciò che si acquista. Ma la legge regionale voluta dalla Lega Nord (e approvata anche con i voti del Partito Democratico) è tranciante: le sagre con prevalente attività di somministrazione non possono essere autorizzate se non sono state inserite nel suddetto calendario annuale o se non rientrano in manifestazioni più grandi.

E' proprio questa la soluzione trovata in extremis dagli uffici tecnici di Palazzo Marino e da Barley Arts, organizzatrice dell'evento: "Streeat", ovvero il Food Truck Festival, è stato spostato al 5, 6 e 7 maggio per potere essere inserito all'interno della manifestazione Milano Food City, così da poter essere liberamente quello che è: un festival in cui si può assaggiare e consumare sul posto cibo da strada di qualità indiscussa e garantita.

Tutto bene? Sì, ma fino ad un certo punto. Claudio Trotta, "anima" di Barley Arts, fa notare che se il Comune di Milano avesse redatto un regolamento comunale in cui indicare le eccezioni, ovvero festival da aggiungere all'elenco della regione, il "pasticcio" non si sarebbe verificato.

Poco male, comunque. Nonostante la legge regionale restrittiva, Milano avrà un evento di qualità riguardante lo street food. Rimane invece confermato il successivo appuntamento al Carroponte di Sesto San Giovanni per il 26-27-28 maggio 2017.