"Festival del fumetto": il 3 e il 4 febbraio a Novegro

Il Festival del fumetto torna al Parco delle Esposizioni di Novegro nella Winter Edition sabato 3 e domenica 4 febbraio 2018.

Ad aspettare i visitatori, una fiera di fumetti, videogame, manga e anime, con attività di cosplay, disegno e role game. 20mila i metri quadri dedicati all'universo dei comics, con migliaia di prodotti -fumetti, manga, gadget, abbigliamento- esposti in cinque diversi padiglioni. In programma anche: il raduno nazionale dei fan di Harry Potter, cosplay dedicati al genere horror, un circo dell'orrore e un'area food. Per maggiori dettagli consultare il sito dell'iniziativa.