Arriva "La Città dei gatti", un festival dedicato alla cultura felina in occasione della Giornata del Gatto

Da domenica 15 febbraio a domenica 29 marzo, in occasione della "Giornata Nazionale del Gatto 2020", a Milano arriva La Città dei gatti, la grande rassegna dedicata alla cultura felina con mostre, concerti e incontri letterari a tema organizzata a Milano e Roma. La manifestazione, che si svilupperà con eventi diffusi tra WOW Spazio Fumetto, Crazy Cat Cafè, Ospedale Niguarda, Wanted Clan e Il Libraccio, festeggia quest'anno anche l' ottantesimo anniversario del mitico "Tom&Gerry".

Una mostra dedicata a Tom&Gerry

La Città dei Gatti parte in grande stile sabato 15 febbraio, alle ore 16, con l’inaugurazione della mostra a ingresso libero "Come il gatto con il topo" allestita presso WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano. Il tema di quest’anno omaggia l’80esimo compleanno di Tom&Gerry, due protagonisti indiscussi del mondo felino a cartoni animati e fumetti. Partendo dalle loro spassose avventure che per 8 decenni anni hanno tenuto incollati ai televisori generazioni di bambini (e adulti) la mostra propone, attraverso una serie di pannelli e albi originali, le serie animate e a fumetti che hanno trovato nell’eterna rincorsa del gatto al topo. Durante l’inaugurazione della mostra si terrà anche la consegna da parte di Davide Cavalieri, di Radio Bau, del premio Urban Cat Anna Magnani a Maria Vittoria Brambilla per il suo impegno verso “tutti” gli animali. Il premio Urban Cat verrà assegnato al fumettista Tuono Pettinato per il suo romanzo a fumetti Chatwin - gatto per nascita randagio per scelta. Da anni questi riconoscimenti vengono assegnati a quei catofili che hanno messo il loro impegno al servizio della cultura e del benessere dei nostri mici.

Con questa iniziativa "La Città dei Gatti" vuole raccontare il rapporto tra i mici e l'uomo ma anche, e soprattutto, il loro rapporto con la città e la vita urbana di ogni giorno. Per questa ragione, in collaborazione con Feliway®, la dottoressa Sabrina Giussani esplorerà il rapporto tra l’uomo e i gatti e ci aiuterà a capire le ragioni del nostro amore per i gatti permettendoci di scoprire come convivere al meglio con il “padrone” della nostra vita.

Il programma

- Domenica 16 febbraio, ore 16 - "Un gatto... cura", Fattoria Parco Trotter, via Padova 69 - Ingresso gratuito. La cooperativa Tempo per l’Infanzia propone una prima conoscenza bambini-gatto con i mici della pet therapy, truccabimbi e laboratorio creativo per bambini con Anna Cominotti.

- Lunedi 17 febbraio, ore 21 - "Un giorno da gatto", Crazy Cat Cafe - ingresso gratuito previa prenotazione. Serata di musica e mici! Silvia Fascians, influencer e mamma di Luna micia Soriana. Taglierà il filo del gomitolo per dare il via a “Gli amici di Radio Bau”, a cura di Davide Cavalieri.

- Da Giovedì 20 febbraio, ore 21 - "Gli amici di Radio Bau", Crazy Cat Cafe, Via Napo Torriani 5 - ingresso gratuito previa prenotazione. Davide Cavalieri incontra Federica Farini e il suo Astromiao. Il 27 febbraio incontro con Mara Di Noia, medico veterinario con la passione per la cucina e gli ingredienti sani, che ci aiuta a scoprire la dieta giusta per i nostri Mici. Il 12 marzo incontro con Claire Cècile Cena autrice del libro Felix la storia del gatto a trazione anteriore.

- Sabato 22 febbraio, ore 19:30 - "Concerto in Miao" - Armonie Feline, Wow Spazio Fumetto - ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Dopo il grande successo riscosso la scorsa edizione torna il CONCERTO IN MIAO dedicato alle armonie feline alla scoperta di come i gatti hanno ispirato grandi compositori come Scarlatti, Mozart, Rossini, Ravel, Webber e altri.

Per celebrare il secolare rapporto tra i gatti e la musica La Città dei Gatti, con il supporto di Feliway®, organizza un concerto singolare che propone un viaggio nella Storia della Musica con brani di compositori come Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Maurice Ravel e Andrew Lloyd Weber. Un concerto appositamente pensato per presentare tutti assieme questi brani, non sempre notissimi al grande pubblico, con una formula innovativa che prevede anche importanti contributi video oltre che musica eseguita dal vivo.

Introdotti da Enrico Ercole, giornalista musicofilo e catofilo, verranno eseguiti dal vivo i brani del programma partendo dalla “Fuga del gatto” K30 (1738) di Domenico Scarlatti, composizione talmente ardita a livello armonico da alimentare la leggenda di essere stata ispirata al compositore napoletano da una passeggiata del suo gatto sulla tastiera del suo clavicembalo.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.

La Giornata Nazionale del Gatto

La Giornata Nazionale del Gatto è stata istituita il 17 febbraio per decisione delle più importanti associazioni feline, divenendo una giornata ufficiale dedicata a tutti gli amanti del magnifico mondo felino.

"La Città dei Gatti" è organizzata da UrbanPet in collaborazione con Feliway®, Municipio 4 del Comune di Milano la Fondazione Franco Fossati, Youpet.it, Radio Bau, Medicinema e il Crazy Cat Cafè.