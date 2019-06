"Urban Giants Festival": un festival di graffiti dal 28 al 30 giugno a Trezzano

Urban Giant Festival, il festival dei graffiti, arriva a Trezzano sul Naviglio per la 6° edizione, dal 28 al 30 giugno. Il festival vede la partecipazione di numerosi artisti, provenienti da tutto il mondo, invitati a portare e a condividere il proprio stile e la propria esperienza.

Oltre duecento writer provenienti da trenta Paesi di tutto il mondo saranno protagonisti nel fine settimana della manifestazione dedicata ai graffiti più grande d'Italia". Il pubblico potrà ammirare dal vivo la realizzazione delle opere d'arte murale sulle pareti esterne di una scuola media, ad opera di numerosi writers. Sabato sarà la volta anche di "Graffiti Battle", una sfida all'ultimo writer che verrà votato da una giuria dedicata.

Un evento inclusivo

"L’evento" - come scrivono gli organizzatori - "vuole e deve essere un incontro tra persone di cultura ed etnie diverse, oltre che di stile, in 3 giorni di disegno, ballo, canto e sport in un contesto urbano dove l’incontro tra differenti nazioni porta ad una vera e propria esplosione di creatività".