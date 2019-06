Milano, il festival di graffiti più grande d'Italia: l'Urban Giants, 200 writer da tutto il pianeta

Torna per il sesto anno di fila l'Urban Giants Festival, "la kermesse di graffiti più grande d'Italia". Oltre duecento writer provenienti da 30 Paesi saranno protagonisti nel fine settimana a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano.

Da venerdì a domenica, dal mattino alla sera, sarà possibile osservare da vicino la realizzazione delle opere d'arte murale sulle pareti esterne di una scuola media.

La 'Graffiti Battle'

Sabato è in programma anche una 'Graffiti Battle', sfida a eliminazione fra otto writer che hanno a disposizione bombolette di tre colori cinque minuti per convincere la giuria, composta da pionieri dei murales.

Nella tre giorni organizzata dall'associazione culturale We Run The Streets, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Trezzano, non mancheranno poi musica rap, con i live fra gli altri di Entics ed Esa El Prez, oltre a esibizioni di breakdance e laboratori in cui i bambini potranno cimentarsi con le bombolette sui muri.