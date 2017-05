"Festival Milano off": dal 9 al 18 giugno il teatro torna a invadere la città

Dal 9 al 18 giugno con Milano off fil festival 50 compagnie italiane e straniere si esibiscono in circa 400 spettacoli, disseminati per 15 spazi in tutta la città.

La prima parte della manifestazione artistica, Milano IN (9, 10 giugno), vede alternarsi sul palco dell'Unicredit Pavillion tanti ospiti speciali per la serata inaugurale a ingresso gratuito: Enrico Bertolino, Raul Cremona, Enrico Intra, Roberto Brivio e molti altri. E il 10 giugno prosegue con Open Off Party, la festa con deejay set a La Stecca.

Dall'11 al 18 giugno poi, vanno in scena 400 repliche, incontri e rassegne anche a ingresso gratuito, ospitati nei seguenti luoghi: Unicredit Pavillion, Stecca 3.0, Teatro Verdi, Isolacasateatro, Spazio Lambrate (Sala Grande, Sala Musica, Sala Prove), Teatro La Scala della Vita, Spazio DiLà, FE Fabbrica Esperienza, Corte dei Miracoli, Teatro Libero, Teatro Linguaggicreativi, Teatro del Borgo e Teatro della Memoria. In programma spettacoli per bambini, performance di grande impatto visivo, opere dedicate a personaggi storici, classici moderni, storie di donne, coraggio e ribellione. Per il programma completo: milanooff.com/programma.