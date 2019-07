"Suoni mobili", il festival estivo di musica torna con concerti diffusi in tutta la Brianza

Dal 28 giugno al 4 agosto torna il festival itinerante Suoni Mobili, appuntamento estivo che porta in giro in Brianza concerti e serate musicali, per un totale di 67 concerti jazz, folk, blues e anche di musica classica.

Il festival

Il festival è organizzato dall'associazione culturale "Musicamorfosi" e dal "Consorzio Brianteo Villa Greppi".

Gli artisti

Grandi numeri per gli artisti coinvolti in "Suoni mobili": oltre 50 artisti provenienti da 25 paesi dal mondo tra cui Svezia, Spagna, Senegal e Capo Verde, più un cartellone di star internazionali come Maarja Nuut, Mnozil Brass, Amaro Freitas, Amine e Amza, Kirke Karja, Dudu Kouaté, Lucia de Carvalho, insieme ad alcuni talenti italiani tra cui Massimiliano Milesi, Raffaele Casarano, Arsene Duevi, Eloisa Manera.

Programma

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.

Gli eventi sono gratuiti tranne dove diversamente indicato. Gli organizzatori invitano il pubblico a sostenere il festival con una donazione minima

per persona, a ogni concerto di 2 euro.

Credit immagine