Festival Nazionale del cabaret "Facce da bronzi" - VI edizione

2° selezione - MILANO

ideato e prodotto dall'Associazione culturale arte e spettacolo

Calabria dietro le quinte - con la direzione artistica dell'autore Alessio Tagliento

in collaborazione con l'Accademia del Comico.



presenta VINCENZO ALBANO da Zelig

si esibiranno 11 comici:

-Marco Brioschi

-Karl Mirabelli

-Davide Magagnino

-Francesco Menichella

-Massimiliano Angioni

-Alessandro Furnò

-Manuel Piazza

-Ilaria Marcolini

-Alberto Corba

-Marco Bassi

-Pino Montiroli



OSPITE speciale ROBERTO CARNEVALE da Zelig Off

vincitore della V edizione winter del Festival



Info e prenotazioni 0249451253 - 348.2598943

La serata si svolgerà presso il Bistrot del teatro out off con inizio alle ore 21,30



__________________________________________________



Il Festival Facce da bronzi VI è realizzato in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, cofinanziato dalla Regione Calabria - "Eventi culturali storicizzati" - azione 1 - tipologia B - annualità 2018

e da Funder 35 - l'impresa culturale che cresce.

La manifestazione fa parte degli eventi dell'Anno del Patrimonio Europeo 2018 ed è patrocinato da Unicef Italia.



Partner culturali della manifestazione

Associazione culturale Le Rane

Città del Sole edizioni

Associazione I Vacantusi - Vacatiandu

Parco Ecolandia - Face Festival



Media partner ufficiali

Progetto 5

Radio touring104

Video Touring