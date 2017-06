Torna il Festival del "NON giornalismo". Appuntamento all'Edicola 2.0 il 2 luglio

Torna il "Festival del NON giornalismo", irriverente iniziativa organizzata attraverso Facebook dai giornalisti di Milano Finanza, Andrea Montanari e Marcello Bussi, arrivata alla 2° edizione.

Il tema principale dell’edizione 2017 saranno le fake news (#fakenews & dintorni). «Il boom delle NON notizie - si legge in una nota degli organizzatori - che imperano su giornali, tv, siti e blog. Una esplosione di verità artefatta che noi del Festival da anni andiamo segnalando e denunciando cercando di far capire l'importanza del lavoro giornalistico».

L'appuntamento è per domenica 2 luglio, dalle 18.30, presso l'Edicola 2.0 di corso Garibaldi 83 (nella foto da Facebook). L'evento verrà trasmesso in streaming sul sito del Festival e sulla pagina ufficiale di Edicola 2.0.

Sono previsti quattro premi: 1) giovane NON giornalista; 2) premio alla NON carriera; 3) une certaine markette; 4) NON giornalista dell'anno. Previsto poi un "premio misterioso" di cui nulla si saprà fino al giorno del Festival.