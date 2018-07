Il festival del riso 2018 a Milano

Il festival del riso



“ un riso per un sorriso “



"Il riso è un cibo bellissimo. E' bello quando cresce, file precise di gambi verde brillante che si stagliano verso il sole estivo; il riso è bello quando viene raccolto, covoni dorati in autunno, è bello quando, trebbiato, si riversa nei silos come un mare di piccole perle; è bello quando è cucinato da una mano esperta, bianco splendente e dolcemente fragrante." (Shizuo Tsuji)



A Milano "Festa del risotto": ( un riso per un sorriso ) una festa dedicata al risotto



La "festa ", neanche a dirlo, sarà una continua celebrazione del "riso, del risotto - la ricetta tradizionale milanese - della sua città - Milano - e della sua Regione, la Lombardia" in un evento che - spiegano gli organizzatori - "è un viaggio alla riscoperta dei sapori, delle tradizioni antiche della nostra terra che pian piano col passare degli anni si stanno perdendo".

L'appuntamento – giovedì 13 Venerdi 14 Sabato 15 e Domenica 16 settembre 2018 dalle 10:00 del mattino fino alle 24:00 - sarà in piazza regione Lombardia

„Ad aspettare gli appassionati - saranno i "migliori chef con pentoloni “ oversize" per "una performance di cucina unica nel suo genere con il risotto giallo allo zafferano e altre due ricette tradizionali lombarde".“

ORARI APERTURA CUCINE

Dalle ore 10:00 alle ore 24:00







ORARI CORNER PLAYER – MUSICA LIVE

Dalle ore 18:00 sound check esibizione dalle ore 21:00 alle ore 23:00

Le quattro serate musicali saranno così suddivise:



Giovedì 13 Settembre

Cover Band

Top of the Pops - The Band

Venerdì 14 Settembre

Cover Band

4UB Italian U2 Tribute

Sabato 15 Settembre

Cover Band

"LIGA CHANNEL" TRIBUTE-BAND

Domenica 16 Settembre

Cover Band

Wangy blues machine

INGRESSO LIBERO



ORGANIZZATO DA PROGETEVENTI SRLS VIA VAL SABBIA 6 MILANO