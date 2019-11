Milano, arriva un festival rock della comunità cinese. Tra gli ospiti anche Cristiano De André

Domenica 24 novembre ai Magazzini Generali arriva Mandorla Music Festival, il festival della musica rock organizzato dalla comunità cinese. La serata, ideata dallo scrittore Sean White (Zhang Changxiao), si inserisce all'interno della Milano Music Week.

L'evento

La rassegna musicale, organizzata dalla comunità cinese in Italia, intende promuovere l’incontro della cultura occidentale con quella orientale.

«Il Mandorla Music Festival – spiega Sean White – è una piattaforma internazionale in cui la cultura orientale e quella occidentale si incontrano. Questa manifestazione nasce con l’obiettivo di dare agli italiani la possibilità di capire meglio la cultura e la musica del mio Paese, in particolare quella rock e indie-pop. Questa serata sarà un’opportunità per conoscerci meglio. Lo stesso può accadere anche per i settori alimentari, industriali e commerciali».

Artisti indie, rock e jazz

Questa edizione ospiterà artisti indie, rock e jazz del panorama musicale cinese e italiano, con lo scopo di far conoscere al pubblico più giovane alcuni dei nomi più celebri della scena musicale di entrambi i paesi. Durante la serata si alterneranno sul palco: ZHANG CHU, considerato da molti "il cantante-poeta più solitario" della scena musicale rock cinese, la band indie rock NO PARTY FOR CAO DONG (NPCD), le band italiane THE PRICE e SLIDE PISTONS che, oltre a proporre i loro brani, si esibiranno con ZHANG CHU. Nel corso del “MANDORLA MUSIC FESTIVAL” infatti, gli artisti cinesi e quelli italiani suoneranno insieme, per rafforzare maggiormente l’incontro tra le due culture. Ci sarà inoltre la possibilità di gustare cibo etnico e tradizionale.

In questa occasione CRISTIANO DE ANDRÉ ritirerà- il premio “China- Italy Culture Ambassador” del Mandorla Music Festival, come ambasciatore della serata.

Informazioni pratiche

La serata comincerà alle ore 19:30; le prevendite sono disponibili su www.ciaotickets.com. L’evento è realizzato in collaborazione con Centro per l’interscambio e lo sviluppo culturale Italia-Cina e Long Morning Music Group, associazione fondata dallo stesso White per promuovere gli artisti italiani in Cina.