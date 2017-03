Festival teatro linguaggicreativi atto II | Dal 24 marzo

FESTIVAL ATTO II TEATRO LINGUAGGICREATIVI Torna per il secondo anno il Festival Teatro Linguaggicreativi, 6 giorni ricchi di spettacoli teatrali e concerti. Festival come incontro. FESTIVAL COME FESTA. Festival è anche invitare gli amici, che siano artisti o pubblico. Festival è confronto. FESTIVAL E' DIVERTIRSI A MISCHIARE LINGUAGGI. Festival è chiamare le cose con il loro nome. E tutti gli artisti sul palco per sei giorni lo faranno. E il pubblico potrà incontrarli e farlo a sua volta e i giornalisti, gli organizzatori. Tutti. Anche noi che il festival l'abbiamo progettato proprio come un momento di insieme. Perché un festival si può solo fare insieme. E per stare veramente insieme ogni sera a fine spettacolo ci sarà un momento di incontro e scambio con un rinfresco offerto dal Festival! Abbonati al Festival! Prenota il tuo abbonamento per vedere tutti gli spettacoli un un prezzo scontato. - ABBONAMENTO 6×6: 6 spettacoli a 36 € - ABBONAMENTO UNDER25: 6 spettacoli a 30 € Ecco il programma completo del Festival Atto II: - venerdì 24 marzo ore 20,30 Monologo concerto satirico - DIO MERCATO! di Walter Leonardi e Paolo Trotti - sabato 25 marzo ore 20,30 Spettacolo di narrazione con musica dal vivo - KAYDARA di Rufin Doh Zeyenouin - domenica 26 marzo ore 19,00 Concerto della Rassegna di musiche trasversali IntimARTE - KOMIEL, Racconti d'Africa - venerdì 31 marzo ore 20,30 Monologhi comico-satirici - MONOLOGHI DEL CAXXO di Carolina De La Calle Casanova e Valentina Scuderi - sabato 1 aprile ore 20,30 Monologo - URAGANO di Caterina Paolinelli - domenica 2 aprile ore 20,30 Spettacolo di prosa - CONFESSIONI DI UNA DONNA ARBITRO di Alberto Cavalleri e Vincenza Pastore DOVE: Teatro Linguaggicreativi - Via Eugenio Villoresi, 26, Milano (MM2 Romolo). PRENOTAZIONE FORTEMENTE CONSIGLIATA: Tel. 0239543699, mail: promozione@linguaggicreativi.it. BIGLIETTI: - Intero 14€ - Ridotto allievi e convenzionati 10€ ABBONAMENTI: - ABBONAMENTO 6×6: 6 spettacoli a 36 € - ABBONAMENTO UNDER25: 6 spettacoli a 30 € TESSERA: Per entrare agli spettacoli e concerti di Teatro Linguaggicreativi è obbligatorio essere in possesso della tessera associativa GRATUITA. Richiedila subito sul nostro sito o inviandoci una email a promozione@linguaggicreativi.it.