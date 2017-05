Lo Spazio MIL è lieto di annunciare la quinta edizione del Festival Vita di strada - un festival per tornare a vivere la strada, che si terrà Sabato 13 e Domenica 14 Maggio ad ingresso gratuito. (via L. Granelli 1 - Sesto San Giovanni). L'obiettivo è di tornare a vivere la strada e riappropriarsi di un luogo di coinvolgimento e aggregazione attraverso la musica, la danza, l'arte e il gioco. Due giorni di festival, che permetteranno a grandi e piccini, di vivere la metropoli milanese, agevolati dai grandi spazi interni ed esterni (parco situato nell'area Carroponte) di cui gode il luogo. Dalla mattina alla sera si avrà la possibilità di cimentarsi in attività e giochi all'area aperta, accompagnati da musica, circensi, spettacoli di fuoco, bolle di sapone, workshop di tiro con l'arco, slackline e la grande novità di Domenica 14: il giro performance. Ognuno potrà vivere la strada a proprio modo. Il programma, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito www.vitadistrada.it e sulla relativa pagina Facebook. In caso di pioggia, il festival si svolgerà al coperto.