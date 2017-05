Voli in mongolfiera, droni, aquiloni e simulatori: tutto pronto per il 'Festival del volo' a Milano

Il Festival del volo, dal 2 al 4 giugno 2017, porterà a Experience (il parco sorto nell'Ex area Expo) mongolfiere, aquiloni, droni, simulatori di volo e tante altre attività a tema.

In programma anche: laboratori per i più piccoli, una mostra aerostatica e spaziale, street food, calcio saponato, animazione e deejay set.

Proprio come nel 2016, la grande area di Rho ospiterà eventi musicali, sportivi e l’immancabile spettacolo dell’Albero della Vita, uno dei pochi simboli ancora in piedi dell’Esposizione universale.

Voli frenati in mongolfiera, simulatori di volo, aquiloni giganti, droni, elicotteri e alianti, laboratori per bambini, raduno auto storiche, bubble football, speciale annullo filatelico, street food, musica on air, mostre storiche «il Volo» e «Le donne Astronaute».

EVENTI COLLATERALI AL FESTIVAL