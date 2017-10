Fidelio Milano, ogni martedì notte al The Club

Fidelio Milano ha iniziato la sua 18esima stagione. E’ un traguardo importante, unico nel panorama italiano e non solo: di one night così longeve, semplicemente, c’è solo e soltanto Fidelio. E’ un sogno notturno che non ha alcuna intenzione di finire e che mette insieme chi di notte, a Milano e non solo, non ha voglia di dormire. E qual è il pubblico del Fidelio? Universitari, personaggi e presunti tali, addetti ai lavori, modelle… ovvero gente di tutti i tipi che il mercoledì preferisce alzarsi avendo dormito qualche ora in meno… Perché sa che passare un bel po’ del martedì notte al Fidelio, col sorriso sulle labbra, emoziona.



Quest’anno il party cambia decisamente pelle e punta su sonorità e melodie trasversali, quelle che fanno muovere a tempo il pianeta in questo periodo. Insieme allo storico dj resident Stefano Pain, uno dei protagonisti della scena club italiana e non solo da anni (il suo ultimo singolo è “Disco Night”, prodotto con Francesco Pittaluga), in console arriva anche Semi Trabelsi, altro professionista del mixer che si è già esibito in locali e party importanti. Alla voce invece tra gli altri si alternano Francesco Sarzi, Johanna Martes Vidal, bella e bravissima e Pietro Civera, una delle voci di riferimento del Fidelio già dallo scorso anno. Sul palco il dance show mozzafiato è quello dei performer EWS. La historia continua: martedì notte uguale Fidelio Milano @ The Club. Dalle 23 e 30 a tarda notte. Ingresso in lista entro le 1, ingresso intero 20 euro. Info e liste: 393 3334557