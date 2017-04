"Fiera dell'Angelo": a Pasquetta torna il tradizionale mercato dei fiori

In prossimità della Chiesa e del Convento dei Frati Minori di Sant'Angelo, lunedì 17 aprile, Pasquetta, tornerà La Fiera di Sant'Angelo, il tradizionale mercato dei fiori che anima questi luoghi sin dal 1200.

Ad aspettare i visitatori profumi e colori vivaci di fiori, bouquet e piante, ma anche libri, materiali per il giardinaggio, prodotti artigianali, oggetti religiosi e specialità gastronomiche. In particolare, gli espositori della zona adiacente al convento, dove si svolgerà anche una pesca di beneficienza, devolveranno il ricavato dalla vendita delle merci in favore delle attività benefiche dell'istituzione.