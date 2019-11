Architect@Work, a Milano la fiera dell'architettura

Il mondo dell'architettura a Milano. Il 13 e 14 novembre al Mico Congressi si terrà infatti "Architect@Work", la manifestazione internazionale dedicata all'innovazione nel mondo del design e dell’architettura.

Architect@Work - giunta ormai al suo steso appuntamento - è uno degli eventi fieristici a livello europeo dedicati al design e all’architettura di ambienti interni ed esterni, destinata a progettisti, architetti, designer, ingegneri e professionisti del settore. Un punto di incontro e di scambio di idee, con momenti di formazione e seminari dedicati ad argomenti specifici, caratterizzato da un taglio internazionale considerato che si svolge in periodi differenti, in vari paesi europei ed extra-europei.



Tema dell’edizione 2019 "In&Out": l’economia circolare in architettura. Focus sulla rigenerazione dei materiali e delle soluzioni costruttive in un’ottica eco-sostenibile, data la responsabilità del mondo dell’architettura nei confronti del pianeta.

L'ingresso per i visitatori è gratuito: basta registrarsi sul sito ufficiale dell'evento per ritirare il pass.