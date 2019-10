Una mostra mercato del cioccolato in arrivo sui Navigli

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre sui Navigli arriva una mostra mercato dedicata al cioccolato artigianale.

La fiera

4 giornate dedicate al golosissimo prodotto e alle sue innumerevoli lavorazioni e proposte: ecco il fulcro della mostra mercato, adatta ad adulti e a bambini. La manifestazione riguarderà l’ esposizioni di operatori, costituiti da Artigiani, maitrè cioccolatieri e attività artigianali legate al settore. Animazione e molte attività culturali e di intrattenimento in programma.

Il cioccolato in ogni gusto

L’esposizione dei prodotti dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia riguarda il cioccolato in ogni gusto e forma: dalle classiche lastre e tavolette in cioccolato fondente, al latte, bianco, lavorate con ingredienti di prima qualità e di cacao di ogni migliore provenienza con l’aggiunta di nocciole , mandorle , frutta e agrumi, alle trasformazioni creative in oggettistica regalo nelle più impensabili forme, alle preparazioni come creme spalmabili, praline, cremini e frutta disidratata ricoperta.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell'evento.