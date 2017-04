Il 4 e 5 aprile a Rozzano, presso Multilab e Cascina Grande, AFOL Sud Milano, in collaborazione con il Comune di Rozzano, organizza la seconda edizione della Fiera del Lavoro Intraprendente. L'evento è dedicato a chi ha già avviato la sua attività e a chi vuole valutare le opportunità di lavorare in modo intraprendente. I temi di quest'anno: - urban food policy, - slow mobility, - autoproduzioni sostenibili per welfare generativo, ecodesign - sviluppo territoriale di reti culturali e produttive Sarà possibile partecipare a convegni, incontrare consulenti esperti in fisco, finanziamento, comunicazione e marketing, sviluppo di impresa e partecipare a diverse sessioni "one hour training" su diverse tematiche di interesse per l'aspirante imprenditore, confrontarsi con imprenditori esperti per approfondire aspetti d'innovazione gestionale. La fiera è rivolta a tutti: imprenditori, start upper, lavoratori desiderosi di mettersi in proprio, disoccupati con un'idea da sviluppare, donne che si stanno riprogettando, giovani creativi, ecc. info +393385634016 www.multilab-rozzano.org www.lavorointraprendente.it