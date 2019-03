'Fiera di primavera': dal 6 all'8 aprile spettacoli e street food

La Fiera di Primavera torna con la sua 39esima edizione a Paderno Dugnano dal 6 all'8 aprile. In programma una tre giorni densa di appuntamenti e iniziative, con tante variegate proposte per cercare di coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le fasce di età, tra spettacoli, arte e street food.

Eventi per bambini

Ampio spazio alle proposte per bambini e ragazzi (e per i loro genitori). Si inizia sabato 6 aprile presso l’Oratorio don Bosco di Paderno con lo spettacolo di Ewan Colsell. Direttamente dalla Scozia e già protagonista nelle scorse edizioni di Italia’s Got Talent, "Ewan arriverà con la sua valigia, la sua terribile motosega, il suo uniciclo gigante e un discutibile taglio di capelli per portare in scena le sue follie", scrivono gli organizzatori.

Si prosegue nella giornata di domenica 7 aprile con la possibilità di fare un giro a cavallo, con la possibilità per i più coraggiosi di provare il percorso di Disaster City. Per la prima volta in Fiera, poi, ci sarà il laboratorio di aquiloni: Edo e i suoi amici seguiranno passo passo i ragazzi nella realizzazione del loro aquilone.

Altra novità di questa edizione sarà il Pullman Azzurro, a cura degli agenti della Polizia di Stato, che proporranno a bambini e ragazzi alcune iniziative di educazione civica e stradale. Dopo il grande successo delle edizioni passate, sarà nuovamente possibile divertirsi con i giochi del cortile, una rassegna di oltre 50 giochi di una volta in legno. In entrambe le giornate saranno attivi i 'saltabimbi', giochi gonfiabili per tutti i bambini dai 4 ai 12 anni.

Sport

Piazza Falcone e Borsellino ospiterà spettacolari esibizioni su tavole da skateboard. Nel corso della giornata sarà possibile provare le tavole con la supervisione di un istruttore di skateboard, e nel pomeriggio è previsto un vero e proprio contest, al quale parteciperanno skater provenienti da tutta Italia. In oratorio verranno presentate le attività della Ad “Arcieri Bosco delle Querce”. Per i più curiosi un team di appassionati di modellismo darà dimostrazione del funzionamento di auto radiocomandate.

Mostre

Per la prima volta in fiera, la palestra dell'Oratorio don Bosco ospiterà dal 6 al 7 aprile la mostra “Brickoni di primavera”, a cura dell'Associazione padernese Brickoni. All'interno dell'esposizione, oltre all'area mostra, ci sarà uno spazio gioco con mattoncini Lego®, Duplo e pista cingolati, più un'area mercatino e tanto altro ancora in 600 metri quadrati dedicati ai famosi mattoncini che hanno conquistato generazioni di persone. In via Camposanto sarà presente una esposizione di macchine agricole con alcuni trattori provenienti dalle aziende agricole dell'hinterland milanese, mentre piazza della Meridiana ospiterà la mostra di moto d'epoca a cura del MotoClub Comba.

Shopping e street food

Più di 300 gli espositori presenti nelle vie del centro storico di Paderno Dugnano: hobbisti, artigiani, pittori e aziende agricole. Nel corso della giornata di domenica 7 aprile, inoltre, sarà possibile fermarsi a mangiare presso la Trattoria di Don Andrea in Oratorio a Paderno, tra panini con salamelle e patatine per chi vuole uno spuntino veloce, ma anche tavola calda per chi vuole riposarsi dopo tanto camminare. Tanti i banchi di street food presenti.