Milano, ecco la maxi fiera dedicata ai dolci

È in arrivo il fine settimana più dolce dell’anno con “Sweety & Chocolate of Milano”, che nel nome della quinta edizione preannuncia la novità più importante: il cioccolato. L’appuntamento di quest’anno, che si svolgerà al Palazzo delle Stelline il 21 e 22 settembre, si rinnova infatti con un’area Chocolate, che vedrà la partecipazione dei maître chocolatier più influenti e la creazione di uno spazio gelateria ancora più ricco. Per accogliere gli ospiti e rispondere con gusto a ogni loro esigenza, Sweety introduce anche la pausa pranzo gourmet, che offrirà la possibilità di assaggiare anche le proposte salate dei Maestri e pranzare in un contesto assolutamente esclusivo e insolito. I biglietti sono già acquistabili online su sweety.italiangourmet.it/biglietti-2019/ ACADEMY E MASTERCLASS Sweety è da sempre l’esperienza ideale per divertirsi e, allo stesso tempo, imparare qualcosa di utile e curioso. Per questo alterna tantissime esperienze gratuite con importanti incontri di formazione riservati a un numero ristretto di appassionati e professionisti o aspiranti tali. Se infatti riscuotono sempre grande successo le attività gratuite come le degustazioni e i laboratori della “Sweety Academy” i cui scoprire prodotti e attrezzature, sono molto ambite anche le numerose Masterclass (su prenotazione) con i più famosi e prestigiosi Maître pâtissier. Non mancherà, come sempre, lo spazio in cui i visitatori potranno acquistare a prezzi speciali le creazioni dei grandi maestri pasticceri italiani, quest’anno ancora più numerosi e pronti a stupire il pubblico. FOOD E PASTRY PAIRING Le possibilità di assaggio e di permanenza all’evento si allargano grazie all’introduzione delle proposte salate e delle nuove degustazioni: non sarà una semplice area bar quella che i visitatori troveranno a Sweety, bensì uno spazio contemporaneo che, ispirandosi ai nuovi trend di consumo, offrirà quest’anno un imperdibile food pairing all’ora di pranzo e un divertente e inedito pastry pairing all’ora dell’aperitivo, per entrambi i giorni di manifestazione, grazie alla collaborazione con il Consorzio dell’Asti D.O.C.G. BAMBINI, FAMIGLIE E FATE Sweety & Chocolate of Milano è l’appuntamento ideale per le famiglie, una vera e propria festa per i bambini, che fino ai 12 anni entrano gratuitamente. Quest’anno la manifestazione celebra il quindicesimo compleanno delle Winx, fenomeno cartoon italiano, con una sorpresa: le sei fate saranno presenti in carne e ossa a Sweety, con tante attività in programma, dalle masterclass mamma e bambino per preparare dei meravigliosi dolcetti a tema Winx con i grandi Maestri pasticceri AMPI, alla possibilità di scattare foto ricordo insieme, oltre a tante altre sorprese pensate per i piccoli ospiti di Sweety. Non mancherà, per loro, l’area “Sweety Baby”, dove preparare dei prelibati dolcetti per gustarli immediatamente oppure portarli a casa.