L'ufficio postale di Babbo Natale, giocattoli e tanto altro: torna "G! Come Giocare", la grande fiera per bambini

Dal 22 al 24 novembre arriva G! Come Giocare, la più grande festa per i bambini dedicata al gioco in tutte le sue forme e per tutta la famiglia, con ospiti speciali come il cast del musical Charlie e la "Fabbrica di Cioccolato".

Giocattoli e laboratori

Una festa lunga 3 giorni che coinvolgerà più di 50 mila persone con giochi e giocattoli, iniziative e laboratori, anteprime e live show di ogni tipo e per tutte le età. L'evento trasformerà Fieramilanocity in un vero e proprio paese dei balocchi con spettacoli, laboratori, protagonisti esclusivi e grandissime sorprese. Un esempio su tutti? Il cast del musical "Charlie e la Fabbrica di Cioccolato", lo spettacolo – in scena alla Fabbrica del Vapore di Milano – basato sull’omonimo libro e sui due notissimi film tra i più belli della storia del cinema.

Il magico mondo della televisione

Anche il magico mondo della televisione e del web per ragazzi e ragazze sarà a G! come giocare con i protagonisti dell’intrattenimento per eccellenza: Carolina Benvenga, amatissimo volto della tv per bambini, insieme a Topo Tip, il vivace topolino amico dell’ambiente, faranno cantare e ballare genitori e figli, sulle note delle loro originali baby dance, grazie al loro fantastico show “Carolina e Topo Tip Balla con noi”. Ma non finisce qui, grazie ai canali del gruppo De Agostini Editore tutto il pubblico potrà ammirare i contenuti più spassosi in onda su DeAKids, canale 601 e 602 di Sky, DeAJunior, canale 623 di Sky, e Super!, il canale per ragazzi in JV tra De Agostini Editore e Viacom Italia visibile al 47 del digitale terrestre. In più, grazie all’italianissima Rainbow di Iginio Straffi, basterà un battito di ciglia per immergersi nella nuova serie animata 44 Gatti o per farsi conquistare dall’esibizione dal vivo delle mitiche Winx. E non solo: la grande novità di quest’anno sarà Club 57, la nuova serie tv ambientata negli anni ’50 e girata tra Miami e la Puglia con un cast internazionale. Sarà la più grande vetrina mai vista prima, ma con una piccola differenza: i bambini potranno letteralmente immergersi dentro, incontrando le mascotte dei loro beniamini e giocando (liberamente e gratuitamente) con tutti i loro giochi preferiti. Da Mattel con Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price e il Trenino Thomas, ai mattoncini Lego e i puzzle Ravensburger, dalle LOL Surprise di Giochi Preziosi a droni, veicoli e piste telecomandate Carrera Toys. L’allegro e dinamico mondo del giocattolo si mette in bella mostra, confermandosi un settore in continua evoluzione e al passo coi tempi, oltre che florido e in salute.

L'ufficio postale di Babbo Natale

Tra le grandi conferme l’Ufficio Postale di Babbo Natale, accogliente casetta in legno amata da grandi e piccini, in cui simpatici elfi raccoglieranno tutte le liste dei desideri dei bambini e le consegneranno direttamente a Rovaniemi, in Lapponia, la residenza ufficiale di Babbo Natale. In calendario grandi parate itineranti a ritmo di musica live con mascotte e cosplayer lungo l’incantevole promenade che attraversa gli stand stracolmi di giochi e giocattoli di ogni tipo, oltre ai seguitissimi spettacoli sul palco centrale tanto apprezzati dai più piccoli, in visibilio per i loro beniamini e le teen idol del momento.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti della fiera sul sito dedicato.