Ministro Franceschini in visita alla nuova fiera dell'editoria italiana a milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La fiera è stata inaugurata sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura ed è il risultato di una collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, Associazione librai italiani, associazione italiana biblioteche. Il nome dato alla fiera è "Tempo di Libri", hashtag #FdL17 - Dal 19 al 23 aprile negli spazi di Fiera Milano Rho. Lacrima edizione della nuova Fiera dell'editoria italiana ha beneficiato della presenza oltre che del ministro Franceschini, di moltissimi contenuti. In programma 720 appuntamenti, 16 sale adibite agli incontri,35.000 metri quadri di spazi e 552 espositori tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, enti pubblici, start up. L'elenco degli ospiti comprende circa 2000 persone fiera e fuori fiera tra cui Adonis, Simonetta Agnello Hornby,David Almond, Brit Bennett, Giambico Carofiglio, Sveva Casati Modicani, Aidan Chambers, Javier Cercas, Carlo Lucarelli, Roberto Saviano, Licia Troisi, Andrea Vitali. Per il programma completo: www.tempodilibri.it