Giochi e incontri per le mamme e i bambini, ma non solo: arriva "Bimbinfiera"

Sabato 12 e domenica 13 ottobre al Parco Esposizioni di Novegro arriva "Bimbiinfiera" l'appuntamento dedicato alle neo mamme e ai bebè.

L'evento

Incontri con gli esperti, animazione ed eventi animeranno il Parco Esposizioni per due giorni, con numerosi momenti dedicati alle mamme. Non solo: sarà possibile avere informazioni sull’alimentazione, educazione, svezzamento, allattamento, sicurezza in auto, benessere e tanto altro, con un intenso programma ricco di intrattenimento per grandi e piccini.

Nelle aree "Salute e Conferenze", infine, si terranno degli incontri sulla sicurezza e sul benessere dei bambini e si potranno chiedere consigli a un team dedicato di specialisti, fra cui pediatri, ostetrici, nutrizionisti.

La rassegna è promossa da Rcs.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.

