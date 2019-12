Natale 2019: tra dolci e addobbi arriva la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Arriva a Milano l'immancabile appuntamento natalizio per tutti gli appassionati di mercatini: la fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Gli Oh Bej! Oh Bej! a Milano

Gli Oh Bej Oh Bej sono un mercatino tipico del periodo natalizio milanese, generalmente inaugurato il giorno di Sant'Ambrogio. Il nome della manifestazione deriva dalle esclamazioni dei bambini milanesi che ricevevano i doni dell'inviato papale Castiglione: l'espressione significa infatti "Oh belli! Oh belli!".

Il mercatino degli Oh Bej! Oh Bej! 2019

L'edizione 2019 del tradizionale mercatino milanese, come ormai da anni, si terrà nella magica cornice del Castello Sforzesco. Saranno 379 gli espositori che animeranno la tradizionale Fiera di Sant’Ambrogio tra dolci, prodotti artigianali e addobbi per il Natale.

Ingresso libero.