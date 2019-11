Natale è dietro l'angolo: ecco la nuova Fiera Nazionale del panettone e del pandoro

Sabato 16 e domenica 17 novembre il profumo del pandoro e del panettone invaderà Milano: è tutto pronto, infatti, per la nuova edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro. L'iniziativa si terrà al Museo dei Navigli, nel cuore di Brera.

La fiera

Assaggi, degustazioni e, perchè no, acquisti: il pubblico potrà scoprire numerosi panettoni e pandori artigianali provenienti da tutta Italia e scegliere già alcuni dolcissimi regali di Natale. Dopo l'indiscusso successo delle precedenti edizioni, questa XI edizione dell'evento dei lievitati artigianali arriva anche a Milano, per poi toccare, come ogni anni, la città di Roma.

Il contest "Ambasciatore del Panettone"

Tra profumi ed assaggi, i visitatori della fiera avranno anche la possibilità di vivere un'esperienza unica votando il loro panettone preferito: il vincitore otterrà il titolo di "Ambasciatore del Panettone". Il concorso è riservato agli espositori della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro.

L'ingresso è gratuito.