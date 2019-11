Milano, ecco la fiera a luci rosse: "provini" per diventare pornoattori e show hard dal vivo

Sbarca all'ombra della Madonnina "Erosfest", la fiera erotica di Milano. La convention si svolgerà da venerdì a domenica 24 novembre all'interno del Pepenero di via Gallarte. L'evento, sottolineano gli organizzatori, è "una convention per gli addetti al settore ma soprattutto una grande festa per il numeroso pubblico previsto".

Durante la tre giorni ci saranno show dal vivo ma anche registi che faranno pre casting per diventare attori porno, esposizioni di abbigliamento sexy, tatuatori che affronteranno il tema del tatuaggio erotico.

Il taglio del nastro è previsto alle 20 di venerdì 22 novembre e "sarà Martina Smeraldi insieme ad Amandha Fox a dare il via alle danze", come si legge nel comunicato.

Tutti gli ospiti

Tra gli ospiti nuove ed esperte attrici hard tra cui Priscilla Salerno, Laura Fiorentino, Sonia Eyes, Vittoria Risi Susanna Bella, Vanessa Sardi, Yara Costa, Ramona Pepe, Giglian, Liana Winter, Lady Blue, Cristina Miller, il giovane talent scout, attore e produttore Max Felicitas.