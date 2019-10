Una fiera dedicata a Sua Maestà il tartufo

Dal 17 al 20 ottobre Milano (ri)scopre il profumo del tartufo, fiore all’occhiello della gastronomia Made in Italy, con la Fiera Nazionale del Tartufo in Piazza Città di Lombardia.

L'oro nero in mostra

Dai boschi di tutta Italia alla splendida cornice di Piazza Città di Lombardia a Milano, l’oro nero - o bianco - della gastronomia, sarà in mostra presso la prima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo, dal 17 al 20 ottobre 2019. Quattro giornate interamente dedicate al pregiato alimento, per dare la possibilità ai produttori della penisola, tra cui i già annunciati Giuliano Tartufi, l’Associazione Tartufi del Monferrato, LGM Tartufi, Milano Tartufi, Savini Tartufi e molti altri, di esporre nei loro stand le proprie specialità a base di tartufo e al pubblico di acquistare e degustare i più svariati prodotti, dalla pasta alle creme, dai formaggi ai salumi.

Aperitivi, vini e birre

Tartufi per tutti i gusti e per tutte le ore, quindi, dal pranzo alla cena, passando per un veloce aperitivo, il tutto accompagnato da ottimi vini e birre, per godersi il pasto nella sua completezza: una cena completa (dall’antipasto al dolce, con birra o un bicchiere di vino) avrà un costo intorno ai 25 euro, mentre per 12-15 euro si potrà assaggiare un primo sempre accompagnato da birra o vino.

Per chi poi è curioso di saperne di più, oltre agli stand e la cucina per acquisti e degustazioni sono previsti specifici corsi di approfondimento sul tema, dalla coltivazione all’estrazione, dal mantenimento alla cottura.

Arte del Vino

La Fiera Nazionale del Tartufo è organizzata da Arte del Vino, marchio della società Saten che vanta già all’attivo altre iniziative enogastronomiche di successo nel capoluogo lombardo, come il Milano Sushi Festival, la cui prima edizione si è conclusa lo scorso giugno riscuotendo ampio successo, il Milano Wine Festival, previsto presso Piazza Città di Lombardia dal 31 ottobre al 3 novembre 2019, e altre manifestazioni di livello nazionale, e l’Associazione culturale Circus.