500 tatuatori in arrivo per "Milano Tattoo Convention", il grande evento dedicato al tatuaggio

Dal 7 al 9 febbraio a Fiera Milano City arriva Milano Tattoo Convention, uno degli appuntamenti più importanti della tattoo-art internazionale. Giunta alla sua 25esima edizione, anche quest’anno si propone come un evento da non perdere con più di 500 artisti provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio. A contorno dei tatuatori ci saranno musica, spettacoli e gli immancabili tattoo contest che si terranno nei tre giorni di manifestazione e premieranno i migliori lavori eseguiti durante la convention nelle varie categorie. Si attendono, come nelle scorse edizioni, più di 20.000 appassionati dell’arte del tatuaggio che affolleranno i padiglioni della fiera.

La direzione comunica che, per motivi legati alla diffusione del Coronavirus, gli artisti provenienti dal territorio cinese h anno annullato la loro partecipazione alla Milano Tattoo Convention. Fra questi anche la tatuatrice cinese Chenjie, nota per il suo stile unico che fonde diverse tecniche e che trasforma l’antica pittura ad inchiostro orientale in spruzzi di pigmento incisi sulla pelle. Chenjie arrivava per la prima volta in Europa. La direzione della Milano Tattoo Convention è dispiaciuta di non poter annoverare fra i tatuatori presenti anche questa grande artista di Pechino. I tatuatori di fama mondiale presenti in fiera

Tra le altre star del mondo del tatuaggio, saranno presenti:

- SNT, unico tatuatore europeo a far parte della World Wide Letter Gang. E’ noto per i suoi tatuaggi su colli, teste, occhi e mani. Ha tatuato, i rapper più seguiti del momento fra i quali la Dark Polo Gang, I Gemitaiz, Gue Pequeno e le mani di Alessio Sakara Ed Emis Killa. E’ anche l’autore dei tatuaggi sul volto di Achille Lauro, rapper che sarà nuovamente ospite a Sanremo 2020.

- Amanda Toy, famosa per i suoi tatuaggi giocosi e coloratissimi, dallo stile unico. Bambole dagli occhioni languidi, matrioske, unicorni e arcobaleni fatati fanno parte dell’inconfondibile iconografia di Amanda Toy che rivisita il tatuaggio tradizionale americano;

- Roberto Borsi, uno dei pochi tatuatori italiani a tatuare con la tecnica Tebori, la tecnica tradizionale manuale giapponese che utilizza bacchette d’acciaio invece della classica macchinetta. I suoi soggetti appartengono alla mitologia e alla maschera giapponese;

- Sandry Riffard, uno dei tatuatori più famosi della Francia;

- Jak Connolly, da Manchester, uno dei più importanti esponenti del realismo pittorico;

- Sasha Unisex, una delle tatuartici più seguite al mondo con quasi 1milione di follower, apprezzata per il suo stile watercolor;

- Josh Peacock, tatuatore inglese moderno che inserisce dei denti di grandi dimensioni in ogni soggetto che tatua.

- Nazareno Tubaro, argentino, uno dei rappresentanti internazionali del tatuaggio ornamentale moderno, e tanti altri.

Il programma

E' possibile scoprire il programma completo sul sito dedicato.