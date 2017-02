Dal 6 all'11 marzo allo Spazio Oberdan "I figli della libertà" il documentario sulle alternative alla scuola

Dal 6 all'11 marzo allo Spazio Oberdan è in programma Figli della libertà, il nuovo documentario, in anteprima assoluta, di Lucio Basadonne e Anna Polio, già autori di Unlearning.

Frutto di un anno speso a viaggiare e conoscere stili di vita alternativi, il film si interroga sul ruolo della scuola mettendone in discussione il sistema di controllo e di educazione all'obbedienza. Vengono presentati a tal fine metodi di apprendimento diretto fondati sull'esperienza.

Alla proiezione di lunedì 6 marzo saranno presenti in sala i due autori Anna Pollio e Lucio Basadonne. Mentre alla proiezione di lunedì 7 marzo sarà presente in sala Erika Di Martino, madre di cinque figli che non sono mai andati a scuola e che si occupa di homeschooling avendo anche fondato il network educazioneparentale.org.