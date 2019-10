Figlio mio non ti capisco. Cosa vogliono dire i comportamenti dei nostri figli

L’esperienza della maternità può essere traumatica per una donna, comportando una profonda perdita di padronanza, legata a quel mistero che può essere un figlio; d’altro canto la maternità può avere per una donna un effetto di completamento, di compensazione di altre mancanze, rafforzando così le sue sicurezze. Si tratta di due aspetti in parte contrastanti, ma che possono operare insieme. La prima parte della conferenza sarà dedicata a questi aspetti e ai diversi modi di vivere la maternità. Nella seconda parte analizzeranno alcune difficoltà più specifiche provocate dai comportamenti dei figli e ci occuperemo di come possono essere letti i comportamenti disfunzionali dei bambini.

