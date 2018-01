Lo spettacolo Figurini è un album da collezione dei nostri eroi preferiti. E alcuni di questi eroi, ebbene sì, sono calciatori, magari non conosciuti, magari hanno giocato una sola partita, magari non hanno mai visto l’ombra di un pallone, figurarsi una vittoria, ma sono i nostri eroi.



Raccontare in un paese come il nostro “il calcio” è certo un’impresa ambiziosa, rischiosa se non altro per l’incessante bombardamento mediatico, sportivo e non, su calciatori, campionati, coppe.



Figurini utilizza il calcio per raccontare storie di uomini che hanno a diverso titolo avuto a che fare con il pallone ma rivelandone la natura più umana, emozionale, romantica, uomini da incorniciare perché non si sono fatti corrompere, perché hanno lottato a volte perdendo la loro battaglia ma mantenendo integra la loro sensibilità, umanità. C’è chi ha rischiato la vita e chi l’ha persa e chi ha fatto semplicemente il suo dovere e merita di essere ricordato.



Ma se il calcio oggi non ha più un’etica, se il business stronca la sana competizione, se il tifo diventa una malattia, cosa fare contro questi cattivi esempi? Sfidarli.



Scendono in campo 11 “Figurini”: sportivi veri, personaggi reali e fantastici con storie da raccontare e ricordare, in cui il calcio diventa un pretesto per raccontare la vita e le passioni attraverso storie di grandi e piccoli uomini.



Vi aspettiamo al Teatro Linguaggicreativi con lo spettacolo teatrale Figurini!



Stagione

CON LA DANNATA VOGLIA 2017 – 2018



ORARIO

venerdì e sabato ore 20:30 - domenica ore 19:00

Prima dello spettacolo vi invitiamo ad

un brindisi di benvenuto.



Crediti

di Marco Continanza, Davide Marranchelli



Regia Davide Marranchelli



Scenografia Ester Castelnuovo



Biglietti

Intero: 14 euro

Allievi Scuola di Teatro Linguaggicreativi: 10 euro (esibendo la Tessera Linguaggicreativi)

Studenti under 26: 8 euro (esibendo tesserino scuola-università)

Over 65: 10 euro (esibendo carta d’identità)

Convenzionati: 10 euro



Tessera

