Filippo Giardina stand up comedy live a milano / Arci Bellezza

Il padre fondatore della Stand Up Comedy italiana ritorna sul palco con il suo ultimo one man show.



“Lo ha già detto Gesù” è l’ottavo spettacolo comico di Filippo Giardina: un’analisi impietosa di un paese paralizzato. Un viaggio esistenziale tra giovani imbecilli, vecchi rincoglioniti e adulti emotivamente gretti. Uno spettacolo comico che parla di sentimenti.



* Per il linguaggio crudo e i temi trattati lo spettacolo è vietato ai minori di 14 anni. *



Filippo Giardina:



È divenuto la figura di riferimento attorno alla quale è nato il movimento della Stand Up Comedy in Italia, fondando nel 2009 a Roma il collettivo Satiriasi Stand Up.



Da allora continua il tour dei suoi live calcando i palchi di tutte le regioni d'Italia, producendo in tutto 8 spettacoli con monologhi satirici sempre nuovi.



Per la TV ha partecipato al cast di "Stand Up Comedy" su Comedy Central IT, "Sbandati" su Rai2 e "Nemico Pubblico" su Rai3.



“Lo Ha Già Detto Gesù” ha già superato le 50 repliche toccando oltre 30 città tra club e teatri (come il Teatro Brancaccio di Roma), registrando Sold Out, tra gli altri, anche al Teatro Sala Umberto di Roma, al Teatro Fontana di Milano, al Teatro A l'Avogaria di Venezia e al Teatro Della Tosse di Genova.

__



19 e 21 Giugno ore 21:30



@ Arci Bellezza

Via Giovanni Bellezza, 16/A

20136 Milano (MI)



✘ LIVE 19/06 (SOLD OUT!)

Apre lo spettacolo: Clara Campi



✓ LIVE 21/06 (POSTI DISPONIBILI)

Apre lo spettacolo: Carmine Del Grosso



Biglietto: 15

*POSTI LIMITATI*



Per i tuoi BIGLIETTI e altre INFO

scrivi IN CHAT → bit.ly/GiardinaLIVE

.

.

.

.

.



Le altre Date del Tour

bit.ly/GiardinaTour06

---------------------------



* l'ingresso allo spettacolo è riservato ai soci Arci, se non hai già la tessera puoi fare richiesta qui: http://bit.ly/TesseraArciMI --- la sera stessa all'ingresso versando il contributo associativo (8) potrai ritirare la tessera per accedere a questo e ad altri spettacoli riservati ai soci Arci *