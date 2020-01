Una speciale rassegna dedicata a Buñuel e un film d'animazione in arrivo al Museo del Cinema

Sabato 1 febbraio presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema - si terrà la proiezione evento del film d’animazione Buñuel nel labirinto delle tartarughe del regista spagnolo Salvador Simò. Seguirà poi, fino al 12 febbraio, una rassegna di sette film del grande regista realizzati tra il 1928 e il 1961.

"Buñuel nel labirinto delle tartarughe"

Tratto dalla Graphic novel di Fermín Solís Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, il film tratta di una storia vera cominciata con un colpo di fortuna.

Dopo l’amara delusione lasciata dall’esito infausto del suo film L’âge d’or, il cineasta Luis Buñuel prende le distanze dal suo amico e collaboratore Salvador Dalì per cercare altre strade. La fortunata vincita alla lotteria dell’amico scultore Ramón Acín permette a Buñuel di partire per un nuovo progetto: documentare la vita a Las Hurdes, una delle zone più povere della Spagna, al confine con il Portogallo, lasciandosi alle spalle il Surrealismo per una ricerca più legata al reale. Grazie a una suggestiva combinazione tra animazione ed estratti tratti dall’opera filmica originale, si delinea un viaggio affascinante e drammatico da cui emerge un momento chiave della vita del cineasta, in bilico tra la ricerca di una sua libertà espressiva e i nodi irrisolti di un passato più e meno recente. Sarà infatti dal documentario Las Hurdes che il regista prenderà nettamente le distanze dal Surrealismo per un cinema più legato al realismo e alla denuncia sociale.

Il premio come Miglior Film d’Animazione

"Buñuel nel labirinto delle tartarughe" ha vinto il Premio come Miglior Film d’Animazione gli European Film Awards 2019 ed è in distribuzione nelle sale da Draka Distribution a partire dal 5 marzo 2020.

A seguire verrà proiettato il documentario Las Hurdes di Luis Buñuel, mediometraggio del 1933 in cui il cineasta denuncia l’arretratezza di una regione priva di strade e di elettricità, devastata dalla povertà e dalla diffusione di malattie. Un’opera cruda e drammaticamente neorealista, censurata dalla Repubblica spagnola per la sua schiettezza e in seguito usato come strumento di propaganda contro il regime franchista.

La rassegna di sette titoli del grande regista

Per omaggiare il grande cineasta, Fondazione Cineteca Italiana propone anche una rassegna di sette titoli realizzati tra il 1928 e il 1961 partendo dai lavori Surrealisti (Un chien andalou, L'age d'or) e di denuncia sociale (Las Hurdes - Tierra sin pan) fino al periodo messicano (I figli della violenza, Nazarìn, El, Estasi di un delitto, Viridiana) fortemente neorealista e dissacratorio nei confronti delle convenzioni sociali e religiose.

Il programma della rassegna

Martedì 4 febbraio alle ore 15 verrà proiettato Nazarín, film del 1958 premiato con il Prix International al Festival del Cinema di Cannes del 1959. Nel Messico di primo Novecento sotto il dittatore Porfirio Diaz, Nazarín è un sacerdote che vive povero tra i poveri, praticando fino all’eroismo la lezione evangelica: una critica di Buñuel al Cristianesimo che, anche se applicato con eroismo, non può cambiare il mondo.



Seguirà alle ore 17 il film I figli della violenza, vincitore del premio per la miglior regia al Festival del Cinema di Cannes del 1951, in cui il regista affronta uno dei suoi temi più cari, quello sociale. È la storia di tre ragazzi di strada della periferia di Città del Messico le cui azioni di delinquenza si inseriscono nel panorama di miseria e bestialità in cui sono cresciuti.

Mercoledì 5 febbraio alle ore 17 è la volta di Lui (Él), presentato in concorso al Festival del Cinema di Cannes del 1953. Incentrato su una storia di ossessione e gelosia di un marito nei confronti della moglie, sedotta e portata via all’amico, il film è una feroce critica al mondo della borghesia, con le sue regole e le sue idiosincrasie e al matrimonio.

Per scoprire il programma completo visitare il sito dedicato.