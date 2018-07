"Film di Paure": giovedì 5 luglio una nuova proiezione di horror al BASE di Milano

La rassegna Film di Paure al BASE di Milano continua: giovedì 5 luglio è la volta di "What we do in the shadows", una sorta di reality show in versione horror, presentato al Sundance Film Festival nel 2014.

Film di Paure è ospitato all'interno dello stabilimento estivo di BASE ed è prodotto in collaborazione con Midnight Factory, nuova etichetta della Koch Media, che raccoglie i migliori film horror a livello mondiale. La rassegna proseguirà ogni giovedì fino al 6 settembre.