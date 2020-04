25 aprile, l'omaggio della Cineteca di Milano con film e documentari gratis in streaming

In occasione del 25 aprile, la Festa della Liberazione dal Nazi-Fascismo, la Cineteca di Milano propone alcuni documenti d'archivio che ripercorrono l'importanza di questa ricorrenza.

Le proiezioni del 25 aprile

Si parte da "Milano Liberata", un insieme di alcune rarissime ed inedite scene della liberazione della città di Milano da parte delle truppe alleate all'indomani del 25 aprile 1945, con la marcia dei rappresentanti del CLN Alta Italia in Piazza del Duomo e il discorso degli ufficiali americani davanti al Castello Sforzesco.



Online anche due documentari del regista e poeta milanese Nelo Risi.



"Fratelli Rosselli", invece, mette in scena alcune preziose testimonianze di Maria Agostini, Fausto Nitti, Emilio Lussu e Ferruccio Parri riguardo alle celebri figure dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, giornalisti e militanti antifascisti uccisi in Francia dai sicari del regime fascista italiano nel 1937.



Il "delitto Matteotti" è un docufilm che ricostruisce gli eventi salienti che portarono all’uccisione del celebre leader e deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1924 per mano delle falangi fasciste italiane, durante una contestatissima e oscura campagna elettorale.

Il documentario "Via Oslavia 8"

Infine verrà proposto il documentario "Via Oslavia 8". Partigiani, prodotto e distribuito da Nitrato Srl. della Cineteca di Milano, racconta la Resistenza a partire dal punto di vista privilegiato della sala cinematografica storica di Paderno Dugnano, Area Metropolis 2.0, e da un fatto di sangue lì avvenuto nel 1945. Con una serie di testimonianze e preziosi filmati d'archivio della Cineteca di Milano, il film propone una riflessione più ampia sui temi della Resistenza oggi e sull'importanza di tenere vivo il ricordo di storie e persone, altrimenti destinate all'oblio.

Per accedere allo streaming visitare il sito dedicato.