Un omaggio al grande Alberto Sordi in occasione del centenario della nascita

In occasione del centenario della nascita di Alberto Sordi, martedì 25 febbraio Area Metropolis 2.0 propone il film Permette? Alberto Sordi, come omaggio all’Albertone Nazionale. Il film di Luca Manfredi e interpretato da un magistrale Edoardo Pesce arriva in esclusiva come evento al cinema solo per alcuni giorni e in alcune sale.

La carriera del grande Alberto Sordi

Da giovanissimo Alberto Sordi viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. Ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con impegno tenace riesce a “diventare” l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici dell’Avanspettacolo e alla radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe una grande amicizia con il giovane Federico Fellini, il quale da lì a poco lo avrebbe diretto ne Lo Sceicco Bianco e I Vitelloni (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano!), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Moriconi, l’Americano a Roma.



Permette? Alberto Sordi racconta i diciotto anni attraverso i quali il giovane Alberto Sordi è diventato il “nostro” Alberto Sordi, l’uomo che, come disse Ettore Scola: “non ci ha mai permesso di essere tristi”.

