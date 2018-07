"Film di paure": giovedì 26 luglio a Base

diretto da Tommy Wirkola. Il film mescola il genere della commedia con l'horror, con altissimi contenuti splatter.

Giovedì 26 luglio a Base torna la rassegna cinematografica Film di paure, questa volta con il film "Dead Snow",

Di seguito l'intero programma, ogni giovedì fino al 6 settembre:

2 agosto: "The Strange Color of Your Dead Body Tears"

9 agosto: "Dawn of the Dead"

16 agosto: "31"

23 agosto: "The Green Inferno"

30 agosto: "It Follows"

6 settembre: "The ABCs of Death 2"

