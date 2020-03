"La mia vita da zucchina" e altri film in streaming sui canali della Cineteca di Milano

Non si arresta il successo di pubblico del servizio in streaming della Cineteca di Milano, passato negli ultimi giorni a 157.000 iscritti e in costante crescita. Questa settimana il palinsesto propone classici restaurati unici, documenti cinematografici custoditi solo negli archivi della Cineteca di Milano e resi, grazie allo streaming, fruibili da tutti. In più, mercoledì 25 marzo, un film evento per tutta la famiglia disponibile per un periodo limitato di tempo.

I film di martedì 24 marzo

Per I classici del martedì questa settimana viene proposto L'uomo della Hispano il capolavoro di Jean Epstein, a lungo considerato perduto, ritrovato nell’archivio della Cineteca di Milano e per l’occasione restaurato digitalmente nel 2018 dal MicLab. Tratto dall’omonimo romanzo di Pierre Frondaie del 1925, questo restauro digitale, riporta alla luce una delle gemme nascoste nella filmografia di Epstein.

Ridotto sul lastrico, Georges Dewalter è deciso a tentare la fortuna in Africa. Ma a Bordeaux l’imbarco viene rimandato a causa di un’avaria. Qui incontra il vecchio amico Deléone, che deve recarsi a Biarritz, dove sua moglie lo aspetta. Non volendo confessare alla donna di aver acquistato una lussuosa automobile “Hispano” per l’amante, la affida all’amico chiedendogli di fingere che sia la sua auto. A Biarritz, Dewalter fa la conoscenza di lady Oswill, moglie di un uomo d’affari inglese. I due si innamorano, ma il loro rapporto è destinato al fallimento, in quanto basato sulla falsa ricchezza di Dewalter che, per proteggere la donna amata e il proprio onore, mette fine ai suoi giorni. Il film di Epstein è di certo un oggetto strano: con un linguaggio a tratti sperimentale della macchina da presa si indagano ossessioni contemporanee come il denaro, il desiderio, il potere e il suo esercizio tra le mura domestiche.



Online anche "Due dollari al chilo", film, ideato e prodotto dalla Cineteca di Milano, che riprende il viaggio iniziato nel 1949 da Luigi Comencini con il breve documentario Il museo dei sogni (disponibile in streaming) in cui poneva con fermezza l’accento sulla necessità degli archivi filmici. Due dollari al chilo è un viaggio emozionante nei maceri delle pellicole in cui la creatività, l’arte e i sogni si misurano a chili, per raccontare l'importanza del lavoro d’archivio e della salvaguardia della memoria e della cultura collettiva.

"La mia vita da zucchina"