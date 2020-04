Il compleanno di Claudia Cardinale e i film per bambini: il nuovo programma gratis della Cineteca

Arriva una nuova settimana di contenuti unici offerti gratuitamente dallo streaming della Cineteca di Milano: grandi capolavori, due omaggi e una nuova rubrica dedicata al cinema delle avanguardie.

. Mercoledì 15 Aprile: l'omaggio a Claudia Cardinale

Si inizia mercoledì 15 aprile con "La più bella italiana di Tunisi", Claudia Cardinale, festeggia il suo compleanno. Questa celebre star del cinema internazionale rappresenta sicuramente il simbolo del legame di grande amicizia che unisce l’Italia e la Tunisia. L’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, l’associazione tunisina "Ciné-Sud Patrimoine" in collaborazione con la Cineteca di Milano, offrono in streaming gratuito per una settimana, un’intervista inedita dell’attrice che ricorda la sua giovinezza vissuta in Tunisia, il Paese in cui è nata, di cui si sente « figlia » e che l’accoglie sempre con amore. Il video ritratto, per la regia di Mahmoud Ben Mahmoud e la produzione di Mohamed Challouf per Caravanes Productions, è una bellissima video-testimonianza di Claudia e della Famiglia Cardinale, realizzata nel 1994, che racconta la loro particolare storia italo-tunisina, un ritorno con la memoria sulla coabitazione pacifica tra diverse culture e religioni in Tunisia plurale dell'inizio del secolo. Per questa occasione sarà in streaming anche il cortometraggio La chaine d'or, prima apparizione cinematografica di Claudia Cardinale, digitalizzato dalla Cineteca di Milano.

. Venerdì 17 Aprile: le Avanguardie

Per due venerdì consecutivi un tuffo nel passato alla riscoperta di pezzi unici della storia della Settimana Arte con la rubrica in streaming Il cinema spericolato delle avanguardie: lungometraggi e cortometraggi che hanno reso il cinema un'opera d'arte.



Venerdì 17 aprile si inizia con L'uomo dalla macchina da presa, capolavoro del 1929 del regista sovietico Dziga Vertov e compimento massimo del movimento Kinoglaz, Il Cine-occhio, nato negli anni Venti e propugnatore della superiorità del cinema documentario su quello di finzione. Il cine-occhio di Vertov puntato sulla vita quotidiana di una grande città (Odessa), in un giorno qualsiasi, dall’alba al tramonto, fra complesse ricerche formali e sofisticati, geniali effetti di montaggio. Vertov raccoglie l'esperienza di anni di documentari propagandistici, le sue radici futuriste, le sue teorie secondo le quali il cinema deve essere uno strumento a servizio del popolo e della sua formazione comunista, e sublima il tutto in un'opera tecnicamente all'avanguardia e che ancora oggi colpisce per originalità e vivacità.



Online anche "Entr'Acte" del regista francese René Clair, film del 1924 considerato il manifesto del cinema dadaista, un’irriverente messa a frutto delle tecniche poetiche del gruppo guidato da Breton. Al film parteciparono grandi artisti dell'epoca come Jean Borlin, Francis Picabia, Man Ray, Marcel Duchamp, Erik Satie, Marcel Achard.

. Il week-end per le famiglie

New entry per il programma family del weekend: da venerdì 17 aprile online La regina delle nevi, dalla favola di Hans Christian Andersen, all’origine del film Frozen. Il film vinse il primo premio di categoria alla 18ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Gerda e Kai, un ragazzo e una ragazza, sono cresciuti insieme e si vogliono bene come fossero fratelli. Un giorno per il terribile maleficio della Regina delle nevi rende Kai insensibile e cattivo. Solo l'amore di Gerda potrà sciogliere il maleficio.

Per scoprire l'intero programma visitare il sito dedicato.