"Film e telefilm anni '80": il 3 marzo Carnevale al Club Haus 80's

Venerdì 3 marzo al Club Haus 80's Carnevale (qui tutti i migliori eventi) si festeggia con Film e telefilm anni '80.

Il party omaggia i cult di tre decenni fa proponendone una carrellata in proiezione sugli schermi del locale e invitando i partecipanti a travestirsi da personaggi come: Wonder Woman, Ghostbusters, Catwoman o Darth Vader. A chi rispetterà il tema dell'evento verrà offerto un cocktail in omaggio (ingresso entro 00:30).