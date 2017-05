Il 3 giugno finale di Champions della Juventus: i maxi schermi dove seguirla a Milano

Sabato 3 giugno la finale di Champions League che vede la Juventus giocare contro il Real Madrid potrà essere seguita in diretta dal Millennium Stadium di Cardiff grazie a diversi maxischermi allestiti in città.

Al Magnolia (via Circonvallazione Idroscalo, Segrate) la partita sarà trasmessa nel parco del locale, accompagnata da pinte a prezzi speciali. All'Old Fox Pub (piazza Sant'Agostino) sarà predisposto un maxischermo ad hoc (per prenotazioni www.oldfoxpub.it). Al Parco Tittoni di Desio (MB) sarà allestita una "terrazza del tifoso" dove guardare il match prima del Freedom! Peace and Love Party. Due maxischermi in veranda e cinque interni saranno presenti a La Birreria Italiana (piazzale Cantore, per prenotazioni 02 5810 2209).

A breve informazioni anche sulle piazze dove sarà possibile vedere la partita.