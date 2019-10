La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci giunge alla nona edizione ed è organizzata dall’Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate (MI) e con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI). Questa edizione ha ottenuto sia il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura sia il patrocinio e il contributo di Fondazione Cariplo.



Il secondo spettacolo della rassegna sarà Fine delle trasmissioni di e con Paola Saccoman, in collaborazione con Maria Silvia Caffari. Regia di Roberta Cavalleri e Omar Mohamed. Produzione Teatro GOST.



Nella vita di chiunque può capitare che il punto di vista all’improvviso cambi, e trovandosi al di là di un confine scavalcato involontariamente, si debba vivere in un mondo che si credeva lontano, abitato da altre persone con un loro segreto che non osano confessare: un segreto di cui si fa fatica a pronunciare il nome, HIV. Alice si scopre sieropositiva, contagiata da chi le aveva promesso una vita di amore eterno. L’uomo amato l’ha tradita con una devastante menzogna, ha taciuto la verità sulla propria malattia. Sconvolti gli affetti, i rapporti con gli amici, il lavoro, Alice prova rabbia, paura, rancore, e protesta, ma mostra anche le sue fragilità, mentre cresce in lei la volontà di lottare. Il dialogo con sé stessa e con il suo compagno, non più in vita, si sciolgono in un abbraccio all’esistenza, da vivere con dignità. Alice vuol far sapere al mondo che si deve conoscere, per prevenire, ma anche, e soprattutto che oggi si può, grazie alle scoperte scientifiche, non più morire ma vivere pienamente il proprio diritto di amare e di essere amati.



Il monologo nasce in seguito all’attività dell’autrice come volontaria nell’associazione ANLAIDS - sezione Lombarda di Milano - che ha permesso di raccogliere testimonianze vere di persone, malate e non, che sono venute a contatto con il virus dell’HIV.



Lo spettacolo "Fine delle trasmissioni", oltre che a un pubblico adulto, è rivolto anche e in particolare a un pubblico di giovani, con lo scopo di far conoscere la realtà di una trasmissione dell’HIV, che può essere fermata se la si conosce, e di illustrare i progressi in campo medico-scientifico di questi anni.



Il testo è stato supervisionato direttamente dal responsabile dell’Associazione ANLAIDS sezione Lombarda - Donatella Maineri che ha approvato il testo in tutti i suoi contenuti.



Lo spettacolo sarà in scena giovedì 14 novembre 2019 alle ore 21.00 presso il CineTeatro Splendor, piazza S. Martino 5, Bollate (MI).



I biglietti si possono acquistare presso la Biblioteca di Bollate il martedì dalle 17.30 alle 19:00 oppure tramite il circuito vivaticket (commissione di servizio per vivaticket 1.80€ oltre il prezzo del biglietto). Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 339.11.33.944.



Di seguito è riportato il costo dei biglietti:



• Settore A € 20 (ridotto € 16)

• Settore B € 18 (ridotto € 15)

• Settore C € 15

• Under 18 €12



Hanno diritto al biglietto ridotto i soci di G.O.S.T., U.I.L.T., Accademia Vivaldi Istituto Musicale Città di Bollate, Accademia di Arti Sceniche NonSoloDanza, CRAL del Comune di Bollate, possessori della +teca card del circuito bibliotecario CSBNO, soci COOP Lombardia.



Anche quest’anno è forte la nostra volontà di dare un chiaro segnale di diffusione del teatro tra i giovani e quindi abbiamo pensato sia ad uno speciale biglietto per gli under 18 a soli 12€, sia inserendo in rassegna tre spettacoli per famiglie rivolto soprattutto ai giovanissimi.



Come ogni anno la rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate e con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso i loro due teatri: il cineteatro “Splendor” ubicato a Bollate (MI) in piazza San Martino n°5, e l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it



