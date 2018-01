Finissage "I would so much like that you remembered"

Appuntamento all’istituto geriatrico P. Redaelli per il finissage di "I would so much like that you remembered", installazione dell'artista francese Sophie Usunier, a cura di ArtCityLab con la produzione di NON Riservato nell'ambito del progetto MilanoAttraverso.



Per l'occasione, le compagnie malviste, esperti di teatro sociale e di comunità, interpreteranno alcuni tra gli oltre 20.000 post-it utilizzati per l'installazione, e Claudio Agostoni, direttore programmi di Radio Popolare, commenterà l'opera con un proprio punto di vista.

Dalle ore 19, brindisi.



"I would so much like that you remembered" è un intervento della serie Urban Blog, che ha dato la possibilità a tutti gli ospiti, visitatori e dipendenti dell'Istituto P. Redaelli di scrivere un messaggio, un pensiero o un ricordo, sugli oltre 20.000 post-it gialli che per quasi 4 mesi hanno rivestito un intero corridoio dell'istituto.

L’intento è stato quello di evidenziare il recupero della memoria, dando la possibilità agli spettatori, materializzando i propri pensieri, di modificare l’opera interagendo con essa. La memoria anonima del singolo esiste e coesiste con altre memorie, dando vita a una memoria collettiva."



"MilanoAttraverso. Persone e luoghi che trasformano la città" è un progetto di ASP Golgi-Redaelli, con il contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione AEM.