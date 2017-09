“Fiori e sapori d’autunno sul Naviglio Grande”: domenica 1 ottobre

Domenica 1 ottobre sul Naviglio Grande arriva Fiori e sapori d’autunno, il tradizionale appuntamento con florovivaisti, laboratori artistici e produttori di sapori ricercati, provenienti da tutt'Italia.

In esposizione piante, fiori e attrezzature da giardino, ma anche tante bancarelle con i sapori dell'autunno. Come ogni anno gli espostitori presenti si preoccuperanno di allestire lo spazio in modo scenografico, dando vita a un vero e proprio trionfo di colori. Lo sfondo del Naviglio Grande poi, con i suoi edifici storici e lo specchio d'acqua creato nel Medioevo, completerà l'opera restituendo una visione policromatica e spettacolare.

Per l'occasione inoltre, i negozi e gli atelier d’arte presenti in zona rimarranno aperti tutto il giorno, a disposizione dei visitatori.