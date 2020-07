Firmato protocollo d'intesa tra cdc italafrica centrale e e4impact foundation

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano - Il presidente della Camera di Commercio ItalAfrica Centrale, Alfredo Cestari, e l’amministratore delegato di E4impact Foundation, Mario Molteni, hanno firmato un protocollo d’intesa volto a favorire gli scambi commerciali e le agevolazioni economiche tra le realtà imprenditoriali italiane e i Paesi dell’Africa Sub Sahariana. Il nuovo accordo si inserisce nella cornice del progetto Sud Polo Magnetico promosso dalla Camera di Commercio ItalAfrica Centrale che mira a sviluppare il ruolo del Mezzogiorno italiano come hub privilegiato dell'Unione Europea nei rapporti di cooperazione industriale e commerciale con il continente africano. E4impact nasce da un progetto di Altis, nell’ambito della Graduated School of Business & Society dell’Università Cattolica di Milano, con l’obiettivo di formare imprenditori e promuovere start up nei Paesi in via di sviluppo.