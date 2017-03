La fisarmonica di Fabrizio Gatti, da Piazzolla a Galliano

Un appuntamento con la grande tradizione della fisarmonica, dal tango al jazz, quello previsto nel prossimo incontro di Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà, 10, telefono 025272125) in calendario sabato 25 marzo, a partire dalle ore 17.00. Protagonista del programma, che prevede una panoramica da Astor Piazzolla a Richard Galliano, sarà Fabrizio Gatti, accademico e diplomato fisarmonicista, interprete e compositore. Fabrizio Gatti intraprende gli studi di armonia e composizione nel 1987 con il maestro Alejandro Nunez Allauca conosciuto nell'ambiente milanese e sudamericano della composizione classica per orchestre filarmoniche e per le sue opere di musica sacra con influenze e tradizioni andine.Durante gli studi, Fabrizio Gatti consolida l'esperienza come insegnante di fisarmonica e nel 1991 scopre il tango di Astor Piazzolla, adottandolo ed interpretandolo in concomitanza ai contrappunti di musica classica.Nello stesso anno conosce personalmente il grande fisarmonicista argentino in occasione dell'ultimo concerto in Italia, al Teatro Smeraldo di Milano con la Mantovan Quartet di Anahi Carfi. L'incontro, avviene grazie al suo insegnante Alejandro Nunez Allauca, che con Piazzolla condivideva a Buenos Aires le lezioni di pianoforte il maestro Alberto Ginastera. Dal 1998 Fabrizio Gatti studia il bandoneon e più tardi scopre la favolosa musica di Richard Galliano, che ha conosciuto e incontrato più volte nel corso degli anni. All'attività di fisarmonicista, Fabrizio Gatti affianca lo studio del canto, l'arte della fuga e della composizione sinfonica, nonché il lavoro di arrangiamento per brani blues e jazz, dimostrando doti non comuni di versatilità, poliedricità e competenza in tutti gli indirizzi musicali. Con un'intensa attività concertistica, anche in occasioni singolari o progetti particolari, comprese numerose occasioni per beneficienza, Fabrizio Gatti in occasione dell'incontro di Zig Zag sarà accompagnato dal maestro Mario Contini alla fisarmonica, che dal 1950 al 1960 ha suonato con le migliori orchestre europee, e dal maestro Davide Rubino, diplomato chitarrista classico con numerose esperienze in ambito blues e jazz. L'incontro con Fabrizio Gatti, come tutti gli altri appuntamenti di Zig Zag, è libero e gratuito, con degustazione enologica finale. Si raccomanda sempre la puntualità.